Il segreto? Sorridere di più

"Volevo nascere scema... per non andare in guerra" è lo spettacolo che Barbara Foria (nella foto) presenterà venerdì 24 al teatro Michelangelo. Dubbi e controsensi surreali di una donna arrivata "nel mezzo del cammin". Il segreto della felicità sta nel prendere tutto con più spensieratezza? Forse sì. Sabato 25 all’auditorium Spira Mirabilis di Formigine, prima finale per il "Festival della comicità italiana" diretto da Riccardo Benini e Gabriele Cirilli: sei campioni si sfidano per tre posti in finalissima. Sempre sabato riapre il teatro Dadà di Castelfranco: alle 19 "Anime leggere" della compagnia ucraina di mimo Dekru. E al teatro Cantelli di Vignola, "Cenere. Racconti partigiani in attesa di un aprile", di e con Marco Rinaldi.