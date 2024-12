Il sindaco allo scontro con la Lega: "Troppe segnalazioni sui cantieri"

E’ ‘guerra ‘epistolare’, a Fiorano, tra il capogruppo della Lega Matteo Barbolini e il sindaco Marco Biagini. Quest’ultimo ha scritto al consigliere segnalandogli "un’intensificazione delle segnalazioni in merito a cantieri pubblici e considerazioni che oscillano tra il tecnico e il politico". Ferma "la possibilità da parte dei consiglieri di segnalare, portando all’attenzione degli uffici, situazioni che richiedono supplementi di indagine", Biagini evidenzia come "tra i compiti del consigliere non rientrano questioni di tipo tecnico". Il sindaco ricorda a Barbolini, che di mestiere fa il geometra, come "il suo profilo tecnico e professionale… non va confuso con il ruolo di consigliere" aggiungendo che "ove le segnalazioni che rilevano comportamenti non esemplari da parte degli operatori comunali si rivelassero infondate potrebbero dar luogo a contestazioni". Barbolini replica: scrive al Ministro dell’Interno, al Prefetto e al Procuratore della Repubblica, denunciando il "tono intimidatorio" del Sindaco che "sembra infastidito da segnalazioni dei cittadini".