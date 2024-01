Il sottile confine tra vita e lavoro

Stasera alle 21 al teatro Troisi di Nonantola appuntamento con lo spettacolo ‘Solo quando lavoro sono felice’ dei due giovani autori e interpreti Lorenzo Maragoni e Niccolò Fettarappa. Una conversazione sul tempo di vita e il tempo di lavoro, un testo divertente prodotto da La Corte Ospitale che strizza l’occhio alla stand-up comedy, uno spettacolo capace di affrontare temi urgenti del contemporaneo, come il rapporto tra lavoro e felicità, con un linguaggio transgenerazionale condotto con lucidità drammaturgica e performativa. Che ruolo ha il lavoro nelle nostre vite? È una parte della vita? Oggi i confini tra lavoro e vita sono sfumati: il nostro self è definito in buona parte dal lavoro che facciamo. E quello che facciamo, lo facciamo sempre, siamo operativi tutto il giorno, tutti i giorni. Perché, dopo il precariato, la nuova frontiera tossica del lavoro corrisponde a uno stato continuo di autosfruttamento, difficile da riconoscere e da interrompere. In scena, Niccolò e Lorenzo parlano dei loro rispettivi capi: Niccolò e Lorenzo. Ma in scena ci sono anche i rispettivi capi di Niccolò e Lorenzo: Niccolò e Lorenzo, che parlano di Niccolò e Lorenzo. Di lavoro, vocazione, soldi, capitalismo, del tempo di vita e del tempo di lavoro. Lorenzo Maragoni e Niccolò Fettarappa si sono incontrati nel 2021 alla scuola di drammaturgia Scritture, condotta da Lucia Calamaro.‘Solo quando lavoro sono felice’ è il loro primo spettacolo insieme.