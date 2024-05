Il Terre di Castelli si mette in bacheca la Fossil Cup. Gli Allievi battono in finale il Fraore Noceto

Finisce nella bacheca del Terre di Castelli l’edizione numero 18 della "Fossil Cup", il prestigioso torneo regionale organizzato da Gianluca Vecchi, della categoria Allievi 2007-08 organizzato da Gianluca Vecchi, che dopo un cammino cominciato a ottobre nei gironi ha visto disputarsi lo scorso fine settimana la finale presso lo stadio "Dei Pini" di Cervia. I ragazzi di mister Alberto Panini hanno piegato per 1-0 i ducali del Fraore Noceto grazie alla rete al 20’ della ripresa di Lecini. Per arrivare alla finale la squadra oronero ha vinto il girone mettendo in fila Rubierese (3-0), Sammartinese (3-2) ed Enjoy (1-1). Ai sedicesimi ha battuto l’Atletico Spm per 4-0, agli ottavi ha superato l’Inter Club Parma per 6-2, ai quarti ha sconfitto la Reggio Calcio per 2-1 e in semifinale ha ottenuto la vittoria grazie a un gol su calcio di rigore di Vessella contro l’Airone 83 (1-0), trascinata dalle due "stelle" Bektesi e Vessella, autori di 4 reti a testa. Il successo del Terre di Castelli è stato poi impreziosito dai due premi speciali andati ad Aleks Lecini come match winner e Brando Baraldi come miglior portiere. Questa la formazione della finale: Baraldi, Gheduzzi, Fusco, Masha, Zanantoni, Ventilati, Lolli, Bergamini, Bektesi, Lecini, Vessella. A disp: Barra, Ould Zaouia, Bergamini, Pepa, Garavini, Pignatari, Graziosi, Pessolano. All. Panini.

d.s.