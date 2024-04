Il traguardo dell’Avis: "Oltre 30mila donatori, siamo i primi in regione"

Modena prima provincia della regione per numero donatori (31.794, + 623 rispetto all’anno precedente) e donazioni di sangue (56.802, - 148 rispetto al 2022). È oltremodo elevato il contributo solidaristico espresso dalla provincia di Modena in fatto di raccolta sangue, che per quanto riguarda il plasma, oggi vera grande necessità poiché il nostro Paese è ancora carente per il 30%, arriva addirittura a rappresentare il 35% del totale regionale. È col conforto di questi numeri che ieri a Concordia, in omaggio ad un territorio, quello della Bassa che conta 10.040 donatori totali, il presidente provinciale Avis di Modena, Cristiano Terenziani, si è presentato agli oltre cento delegati presenti alla 63esima Assemblea provinciale della associazione in rappresentanza delle 48 Avis comunali della provincia chiamati ad approvare il bilancio consuntivo 2023 e il preventivo 2024. "Il 2023 – ha detto Terenziani, davanti a diversi rappresentanti istituzionali tra cui il presidente della Provincia Fabio Braglia, i consiglieri regionali Francesca Maletti e Luca Sabattini ed il sindaco di Concordia Luca Prandini – è stato un anno ancora impegnativo ripagato da importanti traguardi non solo numerici. È entrato da poco in piena attività infatti il nuovo polo logistico di via Emilio Po che consentirà una più adeguata movimentazione del materiale, del personale e dei mezzi". Ma a dare il senso di un movimento che è espressione della responsabilità di una scelta, quella messa in campo ogni giorno dalla comunità dei donatori, è il tributo che Avis Modena dà alla sanità: nella nostra provincia le unità di sangue e dei suoi componenti trasfuse nel 2023 sono state 29.668 e sempre nel 2023 Avis è riuscita ad inviare al Centro Regionale Sangue ben 4.523 sacche da destinare alle zone carenti d’Italia. Nel dettaglio attraverso le 3.330 sedute di raccolta effettuate nel corso del 2023 le donazioni di sangue intero sono state 33.031 unità (- 1.556 rispetto al 2022), mentre le donazioni di plasma hanno raggiunto le 22.043 unità (+ 1.474 sull’anno precedente).

In lieve calo la donazione di piastrine con 1.728 unità raccolte, 66 in meno del 2022. "L’Avis di Modena – ha sottolineato nelle sue conclusioni Maurizio Pirazzoli, presidente regionale Avis – ha un ruolo centrale non solo nel contesto regionale, ma anche a livello nazionale per radicamento territoriale e capacità di innovazione. Un terzo del plasma raccolto in Regione proviene da donatori modenesi ed è anche grazie a Modena che l’Emilia-Romagna è, a livello nazionale, al primo posto tra le grandi regioni"