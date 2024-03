’Il viaggio non mi pesa’ nelle canzoni dei Malvax

Giovedì prossimo uscirà il primo album della band pavullese Malvax. Si intitola ‘Il viaggio non mi pesa’, che racchiude 10 canzoni. Attraverso un percorso visivo, i Malvax raccontano il viaggio della "gavetta musicale" fatto di ostacoli che devono essere superati, un furgone pieno di strumenti, concerti in ogni dove e una vita privata praticamente nulla. L’obiettivo ultimo è solamente uno: un palco dove potersi esibire. Un nuovo progetto quindi per la band che delle salopette ha fatto un marchio distintivo. I Malvax sono Lorenzo Morandi (voce e chitarra acustica), Francesco Ferrari (piano e synth), Giacomo Corsini (batteria) e Jurij Cirone (basso). Nascono nel 2014 a Pavullo nel Frignano. Nel 2016 iniziano a produrre canzoni inedite, che negli anni successivi li porteranno a inserirsi nel panorama musicale italiano.

Tra le esperienze più importanti figurano la vittoria del contest "Road The Main Stage" by Firestone & Radio Italia nel 2019, che ha permesso loro di esibirsi in Piazza Duomo a Milano in apertura a svariati artisti, la vittoria del Bologna musica d’autore (bma) nel 2019, la selezione per tre anni consecutivi, 2020, 2021 e 2022 alle audizioni del Festival di Sanremo nella categoria nuove proposte e il posizionamento, nel 2022, tra i quattro vincitori assoluti di Musicultura.

Nel 2023 l’uscita del primo ep disco-teca con il singolo Semafori Rossi, che permette loro di arrivare in finale al Premio Lunezia, aggiudicandosi così il "Premio Lunezia New Mood" e il "Premio Radio Bruno" con la conseguente rotazione del brano su Rai Isoradio e Radio Bruno. A ottobre 2023 i Malvax vincono la 14ª edizione di Music for change aggiudicandosi il premio Nuovo Imaie.

