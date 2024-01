Impiegato commerciale a tempo indeterminato

Il Centro per l’Impiego di Carpi informa che M M Studio srl con sede a Carpi ha avviato la ricerca di 1 impiegato/a commerciale estero dotata di esperienza in questa attività. La persona da assumere si dovrà occupare di: gestione ordini, corrispondenza con clienti italiani e esteri, organizzazione delle spedizioni. Requisiti richiesti: il conseguimento di diploma di scuola superiore, una buona conoscenza della lingua inglese e, preferibilmente, anche tedesca, oltre ad abilità nell’uso del pc. Si offre un contratto di lavoro a tempo indeterminato e con orario a tempo pieno. Sempre a Carpi, poi, si informa che Grillo & C., società di Carpi, cerca cucitore/trice per produzione in serie di abbigliamento con esperienza nell’utilizzo delle seguenti macchine da cucire: lineare, tagliacuci e rimaglio. Si preferisce che il candidato/ sia munito di patente categoria e possieda un’autovettura. Si offre un contratto di lavoro a tempo indeterminato e con orario a tempo pieno. Le domande delle persone interessate a candidarsi vanno inviate in entrambi i casi entro il giorno 29/01/2024 tramite il portale.