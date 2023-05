Impresa metalmeccanica cerca ingegnere edile

Il centro impiego di Castelfranco sta conducendo per conto di una importante impresa metalmeccanica del territorio la ricerca di un ingegnere edilecivile di ambo i sessi da inserire in organico con mansioni di progettazione strutture metalliche e ridimensionamento. Al candidato è richiesto il conseguimento della laurea in Ingegneria civileedile ed inoltre la conoscenza dei pacchetti Office, Inventor, Autocad, Steel Draw, Prosap. Il candidato interessato dovrà altresì possedere buone capacità di comunicazione e di relazione, abilità in problem solving, flessibilità, tolleranza al lavoro sotto stress. Tra i requisiti richiesti la conoscenza della lingua inglese almeno a livello B1 ed una esperienza almeno biennale. Gli interessati dovranno aver conseguito la patente categoria B e possedere l’automobile. Assunzione prevista quanto prima con contratto a tempo determinato con successiva conversione a tempo indeterminato. Per candidarsi www.lavoroperte.regione.emilia-romagna.it o nell’app LavoroXTe.