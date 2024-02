In Coppa Mirandolese e Fortitudo avanti insieme

Qualificazione a braccetto per Mirandolese e Fortitudo che staccano il pass per i quarti della fase regionale di Coppa di Seconda. I gialloblù di Bonissone hanno piegato 3-2 al "Lolli" i reggiani del Barcaccia con un tris di Cavicchioli che ha firmato prima il 2-0 al 9’ e al 50’, poi dopo la rete di Falbo ha griffato su rigore all’83’ il 3-1, accorciato al 90’ da Mirabella. Dal dischetto per 7-6 invece è passata la qualificazione della Fortitudo, che a San Michele, campo di casa della Cerredolese, aveva chiuso sul 2-2 al 90’ dopo essere stata avanti 2-0 grazie a Gripshi e Lugli. Probabile che nei quarti (20/3) le de modenesi tornino a sfidarsi (come nella finale provinciale) visto che gli abbinamenti sono fatti per vicinanza e le altre 6 qualificate sono le due parmensi Busseto e Mezzani, la ferrarese Codigorese, la bolognese Bazzanese e le romagnole Riolese e A. Poggio. COPPA DI TERZA. Così le semifinali (6/3): Monari Nasi-San Francesco e Levizzano-Baracca, la finale il 20/3.