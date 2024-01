In edicola domani lo speciale sulla città

E’ la Carpi della memoria, delle tradizioni, dei ricordi ma anche del futuro la protagonista dell’edizione di gennaio di ‘Carpi da Vivere’, l’inserto mensile di 16 pagine dedicato alla città che uscirà domani con Il Resto del Carlino. Il personaggio del mese è Pierluigi Castagnetti, presidente della Fondazione Fossoli, che traccerà un bilancio di questi otto anni di mandato, verso le sfide future. Una scommessa futura è anche il primo brano in italiano della cantautrice Giulia Tosoni che racconta l’origine della sua passione per la musica. Tradizioni con la storica ‘Salumeria Beltrami’, il cui ‘cotechino crudo’ da dicembre scorso può fregiarsi del marchio De. Co., e con il ‘Queen’s Tavern’, unico nel suo genere di pub in stile inglese: è una vera e propria istituzione sul territorio. Ma anche con l’azienda So.Ca.Ge., acronimo di Società Carpenterie Generali, fondata nel 1974 da Renato Valentini e con il tempo specializzata nel campo piattaforme aeree. Tenere viva la memoria e al tempo stesso garantire un futuro bello per le nuove generazioni sono al centro del comitato ‘Musica e Sport per Carpi - in memoria di Enrico Lovascio’, il giovane morto il 6 gennaio di tre anni fa. Spor al centro con gli ‘Arcieri di Re Astolfo’ che raccontano la passione per il tiro con l’arco. Infine, dai quartieri alle frazioni: il viaggio inizia con Cortile, tra campagna, quiete, e luoghi che sono punti di riferimento.

m.s.c.