In maggioranza torna il sereno. Il nuovo assessore è Enrico Panini

Dopo il colpo di scena dei giorni scorsi, quando Mauro Smeraldi aveva annunciato a sorpresa le sue dimissioni da assessore (uscendo di scena in polemica con l’attuale amministrazione), ora in Giunta sembra essere ritornato il sereno. Ieri mattina, infatti, è stato presentato il nuovo assessore, sempre in quota alla lista Vignola Cambia (la stessa di Smeraldi), e sono state anche riviste diverse deleghe. Il volto nuovo della Giunta è quello di Enrico Panini, 40 anni, laureato in Storia dell’Età moderna e Storia d’Europa, docente di scuola superiore. E’ il nuovo assessore a Centro storico, Progetti europei, Gemellaggi, Democrazia e Partecipazione, Quartieri e Decentramento. La vice-sindaca Anna Paragliola acquisisce, oltre ad Ambiente, Servizi sociali, Sanità, Pari Opportunità, Legalità, anche il Personale e la Transizione ecologica. L’assessora Daniela Fatatis ha ottenuto i Rapporti con il cittadino, che va ad aggiungersi a Istruzione, Cultura e Biblioteca, Turismo e Promozione del Territorio. L’assessore Niccolò Pesci perde il Centro storico ma prende Viabilità e Mobilità sostenibile, oltre a quelle già assegnategli di Urbanistica ed Edilizia Privata, Lavoro, Attività produttive e Commercio. Luca Righi lascia i Gemellaggi e acquisisce quella alla Transizione digitale, che si aggiunge a Politiche Giovanili, Sport e Associazionismo, Comunicazione e Trasparenza. La sindaca Emilia Muratori si è ripresa le deleghe a Manutenzione e cura della città, Bilancio e Tributi e Progetti Pnrr, che si sommano a Lavori Pubblici, Agricoltura, Protezione civile, Sicurezza, Società Partecipate. Lascia però Personale, Rapporti con il cittadino e Viabilità. Infine, sono state assegnate al consigliere comunale Enzo Cavani i "Rapporti con l’Università di Bologna per la valorizzazione, tutela e cura del verde urbano" e il "Contratto di fiume paesaggio del medio Panaro: aggiornamento progettuale ed azioni". Panini ha commentato: "Ringrazio Vignola Cambia per l’opportunità e il sindaco per la fiducia". Cavani ha aggiunto: "E’ una convinzione profonda che ci ha spinto a puntare su di lui (Panini, ndr), affinché si arrivi a conclusione della consigliatura in modo adeguato". E’ tornata la pace? Almeno fino alla prossima settimana sì, perché poi Smeraldi ha annunciato che interverrà.

Marco Pederzoli