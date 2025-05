"In montagna tutta la rete assistenziale è fragile. Necessari investimenti e riapertura dei Punti Nascita"

"Non è più questione del solo Punto Nascita, ma di tutta la nostra rete sanitaria che ancora una volta ha dimostrato la precarietà dell’attuale sistema: ora è divenuto un grosso problema non solo per la montagna ma per l’intera Regione, perché i mezzi di soccorso disponibili sono quelli per tutti". Maria Cristina Bettini, referente Comitato Salviamo l’ospedale di Pavullo, allarga così il caso del parto ‘frettoloso’ lunedì in prima serata a bordo di una autoambulanza a poche centinaia di metri dall’Ospedale pavullese. Una vicenda che non ha avuto conseguenze per mamma e bambino, trasportati poi in elisoccorso a Modena in buona salute, con l’Ausl che ha fatto notare che il parto sarebbe avvenuto in ambulanza anche se a Pavullo fosse stata presente una sala parto, visto il precipitare repentino della situazione.

E Maria Cristina Bettini commenta: "Il problema ora non è solo la chiusura dei Punti Nascita periferici dato che questo nuovo caso di parto in ambulanza ha messo in luce tutta la fragilità del sistema di emergenza-urgenza dell’intero l’Appennino che da tempo denunciamo. Per gestire un parto fisiologico sono stati impiegati tre mezzi di soccorso, tra cui un elicottero. E se in quel momento si fosse verificato un infarto o un grave trauma altrove? Non ci sarebbero state risorse sufficienti. La vicenda – prosegue Maria Cristina Bettini – rappresenta l’ennesima dimostrazione di come l’intero assetto sanitario montano, via via depotenziato, sia inadeguato. Come Comitato rilanciamo la richiesta di una urgente revisione del modello sanitario per le aree interne: chiediamo non solo la riapertura dei Punti Nascita ma soprattutto un vero piano di emergenza territoriale che garantisca la presenza costante di professionisti e strumenti, per tutelare la salute di chi vive in montagna". g.p.