In provincia . Dj set a Sassuolo,. Smith a Carpi e Guick dai Pico

Capodanno in piazza a Sassuolo e Maranello, presso il Teatro Astoria e la Polisportiva Formginese a Formigine. Sassuolo aspetterà il 2024 in piazza Garibaldi, dove dalle 23 comincia il dj set di Linea Radio che si protrarrà fino ad oltre la mezzanotte, mentre a Maranello la festa – in piazza Libertà – comincia mezz’ora prima. Dalle 22,30, infatti djset in attesa del brindisi di mezzanotte offerto dall’Amministrazione Comunale e dal Consorzio ‘Terra del Mito’ e dello spettacolo, previsto poco dopo la mezzanotte, di fontane danzanti. Formigine festeggia invece la fine del 2023 alla Polisportiva di via Caduti di Superga: dalle 21,30 cenone di fine anno, ballo liscio e balli di gruppo con l’Orchestra "Rossana Biagioni Band" e dalle 22 ‘Boogie woogie, swing, rock’ n roll e non solo’ con i ‘Level 059 Dance Academy’. Entrambi gli eventi presso la Polisportiva sono a prenotazione obbligatoria.

A Carpi, dalle 23, l’intera piazza, e il Castello dei Pio sarà trasformata in una scenografica ambientazione luminosa ideata, progettata e curata dal light designer Francesco Trambaioli. Se l’anno scorso il concept del light show prevedeva uno spettacolo di laser, questo Capodanno le scelte tecniche e stilistiche faranno vivere una vera e propria esperienza immersiva a tutti gli spettatori. E dalle 23.30 fino all’1.15 la piazza ballerà grazie al dj set dell’artista internazionale Andy Smith (ex Portishead) con il quale s’inaugurerà il nuovo anno. L’ingresso è libero e gratuito. Verranno eseguiti controlli di sicurezza, anche con metal detector, al fine di garantire l’incolumità di tutti i partecipanti e la normale esecuzione dello spettacolo.

"Siamo molto orgogliosi di ospitare un artista come Andy Smith per questo Capodanno, acclamato come uno dei migliori dj sulla scena internazionale. Il nome giusto per una serata di festa che unisce tutti e che farà vivere a Carpi una vera e propria discoteca a cielo aperto, uno tra gli eventi più in vista nella notte di San Silvestro. Come l’anno scorso, un’attenzione particolare ci sarà per la parte visiva dello spettacolo, attraverso i magici giochi di luci sul Palazzo dei Pio, ideati dal light designer Francesco Trambaioli. Piazza Martiri, quindi, come location iconica per un grande evento di musica e luci, per chi desidera ballare e per chi ha voglia di attendere insieme l’inizio del 2024" dice Davide Dalle Ave, Assessore alla Cultura per il Comune di Carpi.

A Mirandola il capodanno è musicale presso il Pala Simoncelli. Uno sforzo congiunto, che ha portato ad un grande risultato: riportare un evento dedicato ai giovani nella Città dei Pico, dopo anni contraddistinti dai timori per tutti gli eventi ludico/culturali indoor. Martino Guick, DJ e Producer di Mirandola, accenderà la console a partire dalle ore 22, seguito dal rapper Fra Betti - giovane talento musicale mirandolese. Successivamente, a partire dalle 23 fino alle 4 del 1 Gennaio, si alterneranno sul palco Yuri Veronesi, DJ molto seguito e apprezzato, per poi lasciare la console alla “guest star” della serata N4C: DJ/Producer famoso e seguito sui social, che segna il Midnight come sua ultima tappa del 2023. A chiudere il set sarà il DJ Alessandro Romagnoli.