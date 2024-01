In replica fino a domenica alle 16. Poi al via la tournée lungo lo Stivale

’Antonio e Cleopatra’ verrà presentato allo Storchi da domani a venerdì alle 20.30, sabato alle 19 e domenica alle 16. In occasione della replica di sabato 13 gennaio, alle 16.30 allo Storchi si terrà un incontro del ciclo ’Conversando di teatro’, con Valter Malosti, Anna Della Rosa e Nadia Fusini, moderato da Enrico Pitozzi, docente e coordinatore del corso di Laurea in Discipline della musica e del teatro dell’Università di Bologna. Sabato alle 19, sempre allo Storchi, è in programma un laboratorio di movimento e danza (a cura del Centro danza La Fenice) dedicato ai bimbi: in questo modo i genitori potranno assistere allo spettacolo in sala mentre i figli potranno giocare e divertirsi con la guida di due esperte animatrici (prenotazioni allo 059-2136021).

La replica di domenica pomeriggio sarà audiodescritta per i non vedenti, grazie alla collaborazione con il Centro Diego Fabbri di Forlì, nell’ambito del progetto ’Teatro No Limits’.

Dopo il debutto modenese, lo spettacolo viaggerà per tutta l’Italia: dal 17 al 21 gennaio andrà in scena all’Arena del Sole di Bologna, poi il 23 gennaio a Correggio, dal 25 al 28 al teatro Alighieri di Ravenna, quindi a Brescia, Bolzano, Torino, Genova, Napoli, Venezia, Lugano, per concludere il tour dal 4 al 9 giugno al Piccolo Teatro di Milano.

s.m.