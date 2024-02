In serie C il Penta Modena riceve la Sterlino

Seconda partita in tre giorni per il Penta Modena, che questa sera, per la 4^ giornata del girone 3 di serie C di pallanuoto, riceve la neopromossa Sterlino Bologna, 72 ore dopo aver giocato a Ravenna: mercoledì scorso i ragazzi di Luca Selmi hanno recuperato alla Piscina Gambi, la gara della prima giornata contro la formazione romagnola, portando a casa una bella vittoria per 10-5, che muove classifica e morale. Questa sera alle 21 invece, a due anni esatti dall’ultima gara Senior, il campionato ritrova la Piscina Dogali, per una gara importante per i modenesi, che cercheranno di bissare il successo di Ravenna, per togliersi velocemente dal fondo classifica. In acqua invece domani le altre due modenesi: proibitivo l’impegno della Coopernuoto Carpi a Bologna contro la capolista R.N. Bologna, lanciatissima verso la B, a Parma l’Onda Blu Formigine nel girone Veneto, ospite di una Coop Parma che fa un po’ meno paura che in passato, ma che i formiginesi dovranno affrontare con grande concentrazione, ed attenzione.

m.c.