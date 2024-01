In Vino Veritas, minaccia con pistola . Rapinatore arrestato dai carabinieri

Ha minacciato il titolare del noto locale in ‘Vino Veritas’ di piazza Roma con una pistola, al fine di farsi consegnare l’incasso. Poche ore dopo è stato arrestato nei pressi della stazione dei treni dai carabinieri, che subito si sono attivati per arrestare il bandito solitario. In manette è finito un uomo di nazionalità straniera.

A denunciare l’accaduto sui social era stata la stessa vittima: Gian Marco Goldoni esasperata dai continui colpi subiti. Infatti Goldoni pochi giorni fa si era sfogato pubblicamente dopo aver subito il 14esimo tentativo di furto nel suo locale, in pieno centro storico (alcuni sono stati messi a segno). "Offro un Gin Tonic a chi rimane con me fino alla chiusura" - aveva annunciato il giovane.

"Lo faccio davvero così, magari, smetto di subire furti e rapine anche perchè, sinceramente, ora ho paura. Quel tizio, uno straniero – aveva raccontato – è entrato nel locale intorno alle 2 di lunedì sera. Stavo chiudendo in quel momento e si è avvicinato al bancone chiedendo una sambuca. Quando mi sono girato, ha aperto la giacca, arancione e mi ha mostrato una pistola. Si vantava di essere appena uscito dal carcere". I carabinieri, a seguito delle foto recuperate dalla vittima dai sistemi di videosorveglianza hanno identificato a distanza di poche ore il presunto responsabile del colpo, ammanettandolo. Goldoni ha poi ringraziato pubblicamente i carabinieri intervenuti per non averlo lasciato solo.

Valentina Reggiani