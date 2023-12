"Inaccettabile la richiesta di censura"

"L’arte si può apprezzare o non apprezzare, ma quello che sta succedendo con la richiesta di censura è inaccettabile". Il sindaco Gian Carlo Muzzarelli si è soffermato sulla polemica legata al carro amato in occasione dei festeggiamenti per i 90 anni di Franco Fontana. "Ricordo a me stesso – ha detto il primo cittadino – l’articolo 9 della Costituzione che è nato contro tutte le strette repressive su arte e cultura operate dalla dittatura". Il messaggio di pace, ha proseguito il sindaco, "è molto chiaro, provocatorio ma chiaro: in questo momento di guerre un Babbo Natale conquista un carro armato e lo trasforma in Carro Amato con i doni e con i cuori passa dalla sofferenza alla speranza. Allora vediamo le cose sotto la luce giusta, quella dei colori, dell’amore e della città illuminata dentro e fuori di noi".

E ad andare controcorrente, rispetto al resto centrodestra, è il gruppo della Lega che per bocca di Giovanni Bertoldi esprime apprezzamento per l’opera. "Personalmente mi piace l’idea che Babbo Natale trasformi lo strumento di guerra per eccellenza in strumento di pace per portare i doni ai bambini. Il carro ’amato’ di Piazza XX settembre che spara cuori, lo associo alle immagini delle canne dei fucili in cui vengono inseriti dei fiori, rendendo inoffensivi gli strumenti atti ad uccidere".

Negativo invece il parere di Vittorio Cajò, vicepresidente di Democrazia Sovrana Popolare guidata da Daniele Giovanardi: "Sono inorridito per l’equivoco sapientemente messo in gioco da un certo partito politico teso a contrabbandare i valori del Natale con quelli della guerra, fondati sulla sopraffazione, sull’omicidio e sull’assenza di Dio".