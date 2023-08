Incendio doloso a Finale Emilia: contatori del palazzo a fuoco

Misterioso incendio domenica notte in un condominio di Finale Emilia. Ignoti, infatti, avrebbero dato alle fiamme i contatori di una palazzina situata in via Costrignano. Il fumo ha invaso immediatamente il sottoscala e il rogo si sarebbe propagato in fretta, se non fosse stato per l’immediato intervento dei pompieri. I residenti si sono subito resi conto dell’incendio divampato nel palazzo e hanno lanciato l’allarme. Ieri mattina sul posto si sono recati anche i carabinieri: infatti dai primi accertamenti pare appunto che il rogo sia di origine dolosa. Qualcuno poco prima si sarebbe introdotto nell’edificio per appiccare l’incendio ma le indagini sono in corso da parte dei militari.