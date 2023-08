Incidente a Savignano Gravemente ferito un ciclista di 56 anni

Grave incidente nella prima mattinata di ieri in località Torre, in territorio di Savignano sul Panaro, ai confini con Guiglia. Un 56enne residente a Guiglia, S.V. le sue iniziali, è rimasto ferito in modo grave mentre percorreva, a bordo della sua bicicletta elettrica, la Strada Provinciale 4, da Savignano verso Guiglia. Ignote sono le cause che hanno provocato l’incidente. Secondo una prima ricostruzione dei fatti pare che il ciclista abbia fatto tutto da solo e, per qualche motivo ancora in corso d’accertamento, sia poi finito a terra, ferendosi in modo grave.

L’allarme è scattato verso le 8,30 del mattino e, sul posto, sono intervenuti i sanitari del 118 oltre a carabinieri e polizia locale "Terre di Castelli", per i rilievi di legge.

Un grave incidente, dunque, per il ciclista di cinquantasei anni. Una volta stabilizzato infatti, il ferito è stato trasportato all’ospedale Maggiore di Bologna. Attualmente, le sue condizioni sono gravi, quindi la prognosi rimane riservata. Spetterà ora al corpo unico di polizia locale Terre di Castelli cercare di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità. Al momento, appunto, non sono state chiarite le cause che hanno portato al ferimento del 56enne, tanto da rendere necessario il suo trasporto d’urgenza all’ospedale Maggiore di Bologna.

m.ped.