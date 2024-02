Incidente in bicicletta, grave 63enne

Gravissimo incidente ieri

pomeriggio, poco dopo

le 14.30, in via per Montegibbio a Sassuolo. Un uomo di 63 anni, infatti, è stato trasportato d’urgenza con l’elisoccorso all’ospedale di Baggiovara, dopo una caduta in bicicletta. L’uomo, secondo le ricostruzioni, avrebbe fatto tutto da solo e non risultano quindi esserci altri mezzi coinvolti.

Sul posto è intervenuto tempestivamente il 118,

la polizia locale di Sassuolo

e, appunto, l’elisoccorso

che ha trasportato l’uomo

all’ospedale di Baggiovara, valutato con un codice di massima gravità. L’uomo, italiano, si trova ora ricoverato in terapia intensiva, in prognosi riservata.