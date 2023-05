Incidente a Maranello (Modena): nello schianto è morto un 24enne

Modena, 23 maggio 2023 – Non ce l’ha fatta il 24enne coinvolto in un incidente ieri sera intorno alle 19.20 sulla Pedemontana all’altezza di Maranello. E’ morto poco dopo l’arrivo al Pronto soccorso. In base ai primi accertamenti, svolti dai carabinieri, un furgone Fiat Doblò si sarebbe scontrato frontalmente contro una Ford Ecosport: all’improvviso uno dei due mezzi avrebbe invaso la corsia opposta. Sul posto sono intervenuti subito i sanitari del 118 con ambulanza, automedica ed elisoccorso oltre ad una squadra dei pompieri e ai carabinieri, che hanno chiuso la strada. Il 24enne, a bordo della Ford, era stato rianimato sul posto dai medici del 118 e trasferito d’urgenza a Baggiovara in condizioni critiche ma purtroppo è deceduto a causa delle ferite, in particolare un grave trauma cranico.

Nello schianto sono rimaste ferite anche altre tre persone ma per fortuna in modo non grave. Ora gli accertamenti sulla dinamica del grave schianto sono in mano ai militari che hanno effettuato i rilievi di legge.