"Inesattezze sulla fondazione Fossoli. La Lega non sa come funziona il Cda"

"Solo un marziano, o uno in malafede, può dire sulla Fondazione Fossoli inesattezze come il capogruppo della Lega Nord in Consiglio comunale". Il sindaco Alberto Bellelli replica alle dichiarazioni rese da Giulio Bonzanini che, in riferimento al rinnovo degli organi della Fondazione, ha parlato di "opera di spartizione e posizionamento sulla scacchiera dei ‘fedelissimi del partitone’". "Chi siede in Sala consiliare – prosegue Bellelli - dovrebbe sapere come funzionano le nomine per il CdA della Fondazione. Nomine trasparenti e democratiche, perché chiunque può segnalare la propria disponibilità, per un incarico completamente gratuito, e fra le auto-candidature il Sindaco nomina i membri di propria competenza (3 su 5), informando il Consiglio comunale. Fermo restando che è abbastanza imbarazzante parlare di memoria dell’Olocausto e del nazi-fascismo con uno favorevole a mantenere la cittadinanza onoraria a Mussolini - aggiunge il primo cittadino - sul tema della valorizzazione dei siti gestiti dalla Fondazione, ‘rispondono’ dati oggettivi come le visite del presidente Mattarella, di Papa Francesco, dei Presidenti Ue von der Leyen e Sassoli, e del Vice-Presidente della Commissione Europea Timmermans; 50mila visitatori nel 2023". "Inoltre la Fondazione si è aggiudicata 3,5 milioni del Mibac per lavori già iniziati di conservazione e valorizzazione del Campo, compresa la chiesa di San Marco che vi si trova, come da intesa a quattro con l’Associazione degli esuli giuliano-dalmati".

m.s.c.