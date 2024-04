"Infiltrazioni d’acqua nelle scuole. Colpa del maltempo anomalo"

"L’ondata anomala di maltempo è arrivata nella fase di rifacimento delle guaine del tetto, provocando alcune infiltrazioni, comunque monitorate, in alcuni ambienti". Risponde così, l’Amministrazione Comunale di Maranello ai rilievi del candidato di centrodestra Barbara Goldoni, che ieri aveva lamentato di aver ricevuto più segnalazioni in ordine a criticità manifestatesi presso alcuni plessi scolastici cittadini e presso il nuovo ‘Parco dello Sport’, evidenziando la scarsa cura per le manutenzioni del pubblico patrimonio. "Alle ‘Rodari’ sono iniziati i lavori di efficientamento energetico: per concluderli entro settembre – scrive l’Amministrazione - è stato necessario programmare il rinnovo del tetto in primavera, in quanto compatibile con le lezioni, perché gli interventi più invasivi richiedono tutto il periodo di chiusura estiva. Si tratta del maggiore investimento di riqualificazione mai effettuato su un edificio scolastico di Maranello e tra i suoi obiettivi c’è anche la definitiva risoluzione di queste criticità".

Quanto alle doglianze espresse a proposito del ‘Parco dello Sport’, La Giunta spiega come "fosse emersa, di recente, una piccola lesione sulla membrana di una delle coperture e la riparazione, in garanzia, era stata programmata dall’impresa per la giornata di oggi. Anche in questo caso l’intervento sarà risolutivo".