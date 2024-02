Inflazione in leggera discesa, l’energia guida la frenata

Il 2024 parte con un segno meno: l’inflazione, infatti, scende leggermente sia su base tendenziale annua, con le utenze (e in special modo l’energia elettrica) a guidare la frenata, sia a livello congiunturale con la flessione di trasporti e servizi ricettivi.

L’indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività (Nic) calcolato sul territorio comunale in gennaio produce, infatti, una variazione negativa dello 0,2% su base tendenziale annua, con un analogo decremento anche a livello congiunturale, come emerge dai rilievi dello stesso indicatore, sulla base dei prezzi registrati in città dal servizio Statistica comunale secondo le disposizioni Istat. In gennaio, in particolare, i dati per tipologia di prodotto registrano un valore in lieve salita (+ 0,1%) sul totale dei beni. L’apprezzamento interessa i beni regolamentati (+0,9%), i beni energetici (+0,6%), i beni alimentari (+0,2) e i beni non durevoli (+0,2). In calo, invece, i beni durevoli (-0,5%) e gli altri beni (-0,2). Risulta in flessione (-0,3%) il totale dei servizi.