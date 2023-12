Infortunio a San Felice, operaio ferito alla gamba. Imputati assolti

Era stato ‘colpito’ alla gamba da un cilindro metallico di circa cento chili dopo che lo stesso si era staccato nel corso di operazioni di sollevamento. Per il grave infortunio, avvenuto a febbraio del 2020 a San Felice, un operaio aveva riportato gravi lesioni, con lo schiacciamento della gamba destra per una prognosi di oltre 40 giorni. Ieri, al termine del processo che vedeva alla sbarra il legale rappresentante e la stessa società per la responsabilità penale degli enti, difesi dagli avvocati Diego Galeotti e Giuseppe Campagnoli, entrambi gli imputati sono stati assolti. Infatti attraverso una memoria difensiva, i legali avevano dimostrato come la società avesse regolarmente adempiuto alle prescrizioni, anche da un punto di vista amministrativo e come il cilindro fosse stato ‘agganciato male’ alla fascia. L’azienda metalmeccanica aveva già risarcito integralmente il lavoratore.