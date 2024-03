Infrastrutture, Salvini rilancia : "Avanti con Bretella e Cispadana"

La bretella ceramica ’Campogalliano-Sassuolo’ e ’la Cispadana’ sono tra le "infrastrutture che abbiamo ripreso in mano e stiamo portando avanti, con tutta l’intenzione di trasferirle dalla carta alla realtà, al mattone". Parola del ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, all’inizio del suo discorso da remoto in sala a Bologna nel convegno della Regione ’MuovERsi in Emilia-Romagna’: le prospettive future del trasporto pubblico, della mobilità sostenibile e della logistica’, moderato dal vice direttore del Carlino Valerio Baroncini. Sulle opere targate A22, anche il presidente della Regione riconosce a Salvini di aver fatto un buon lavoro: "Voglio ringraziarlo perché sul tema della Cispadana e di quell’infrastruttura ha dato una mano decisiva".

Sulla Cispadana "a breve ci sarà la Conferenza dei servizi: si tratta di un’autostrada regionale che permetterà di liberare i centri e i paesi della Bassa modenese, ferrarese e bolognese dal traffico, in particolare quello pesante, e creare un’infrastruttura che si collega alla Brennero, quindi all’Europa, laddove ad esempio c’è il terzo distretto biomedicale più importante al mondo". Anche sulla Campogalliano-Sassuolo "è tutto pronto, in realtà", ha aggiunto poi Bonaccini.

"Basta annunci. Bisogna passare dalle parole ai fatti", è stata l’esortazione di Legacoop Emilia-Romagna. "La realizzazione di queste opere, già finanziate, non ammette più ritardi. Al tempo stesso, lavoriamo per un ripensamento radicale del modello di sviluppo, che metta al centro le persone, le comunità e la sostenibilità".

A spiegare quali sono i gli inghippi che bloccano la Bretella è stato l’amministratore delegato Diego Cattoni di Autostrada del Brennero: "Avviare i cantieri nel 2024 di Cispadana e bretella Campogalliano-Sassuolo? Siamo legati alla questione del rinnovo della concessione autostradale. Se dipendesse da me, per la necessità che i contesti produttivi hanno di queste due opere, li avrei avviati questa mattina, se non ieri o l’altro ieri. Ma si tratta di ambiti complessi". Di sicuro, ha riferito Cattoni, "il covid ha rallentato tutto e dopo il Covid c’è stata l’esplosione dei prezzi, con la necessità di avere risorse extra, quindi, per poter coprire l’aumento generalizzato dei costi". Nel caso della Campogalliano-Sassuolo, "noi siamo anche azionisti nella società di riferimento (Autocs, ndr) e disponibili a completare il processo, tenendo conto che tutto è legato alla concessione di Autobrennero, nel cui ambito si trovano appunto anche i finanziamenti dei singoli progetti. Ci auguriamo che il tema della concessione autostradale venga risolto entro l’anno". Il discusso rinnovo della concessione, a vantaggio di una delle arterie principali per l’economia nazionale, in virtù del quale l’A22 avrebbe eventualmente interesse a investire a lungo termine, dovrebbe andare a gara dopo diversi rinvii a fine 2024.