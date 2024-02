Iniziati i lavori. Per la nuova mensa

Iniziati, in settimana, i lavori per la costruzione della nuova mensa della primaria Sant’Agostino in esecuzione del progetto che prevedeva la demolizione e la successiva ricostruzione, finanziato per 800mila euro dal PNRR. "L’intero intervento – chiarisce il Vicesindaco Alessandro Lucenti – ammonta a circa 900mila euro: il saldo sarà a carico del bilancio del Comune". Obiettivo della nuova mensa è superare le problematiche della precedente ampliando l’offerta di posti per il servizio di refezione, proseguendo nel lavoro, già intrapreso, di riqualificazione degli edifici scolastici cittadini. Si tratterà di un edificio a un piano, esteso su complessivi 400 metri quadrati, "ennesimo intervento – aggiunge Lucenti – effettuato presso le scuole cittadine, nell’ottica di migliorare le strutture rendendole più moderne, sicure e all’avanguardia anche dal punto di vista del risparmio energetico". La struttura, infatti, sarà una costruzione innovativa, sismicamente adeguata e altamente efficiente in termini di contenimento energetico con un rivestimento a cappotto ed una copertura in lamiera preverniciata, infissi e porte studiate ad hoc e illuminazione a LED oltre ad una pompa di calore alimentata da pannelli fotovoltaici.