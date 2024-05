Innovazione alla stadio: ecco i progetti green

VAR sì o VAR no? A questa domanda l’estremo difensore del Modena ha risposto ’Var sì’ sottolineando l’importanza delle tecnologie nel mondo dello sport che spesso aiutano i direttori di gara e gli operatori del settore nella configurazione della partita e quindi migliorano l’esperienza dello stadio per i tifosi e gli spettatori. Per questo motivo la società Modena FC ha avviato un progetto di innovazione per migliorare le caratteristiche dello stadio e alcune sono state già messe in pratica, come ad esempio la ristrutturazione dei servizi igienici e l’introduzione della mensa. L’obiettivo è quello di creare uno stadio più funzionale, che sia al servizio dei tifosi, in modo da attuare un patto sociale tra società e la comunità. Altre innovazioni in prospettiva sono: una zona dedicata alle famiglie e all’intrattenimento dei più piccoli, che numerosi seguono la nostra squadra. La costruzione di un nuovo centro sportivo, che abbia al suo interno anche la mensa. La ristrutturazione della sede del convitto per il settore giovanile nel centro storico, che possa avvicinare i più giovani alla città e farli immergere in quel contesto sociale fatto di tifosi e tifose che la domenica vanno a sostenerli in campo.

E ancora l’utilizzo dello smartphone per entrare nello stadio sostituendo i biglietti cartacei puntando ad uno stadio completamente plastic-free e infine zone esclusive per i partner ufficiali del Modena e altre aziende del territorio, in cui poter fare B2B.

Il progetto più bello però resta sempre quello che portano avanti insieme alle scuole, perché in fondo sono due ambienti che si somigliano molto: a scuola si cresce come in campo, si impara a rispettare gli altri e a seguire delle regole.

Nascono belle amicizie e ogni tanto si litiga anche, ci si affeziona ai professori come agli allenatori e qualche volta arrivano i cartellini rossi come le note disciplinari. Ma soprattutto la scuola come lo stadio crea un legame profondo con il nostro territorio e con i colori della maglia, un legame che non ci lascerà mai.

Questa è la partita più importante che il Modena sta giocando e se la parola goal vuol dire obiettivo, noi speriamo che ne faccia tanti, in campo e fuori!