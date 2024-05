Innovazione e sostenibilità. Il futuro punta sulle scuole: ecco tutte le classi premiate

Bellacoopia 2024 premia le nuove generazioni sull’Innovazione tecnologica, la sostenibilità ambientale, rappresentazione scenica, digital transformation e cultura digitale. I conduttori "la strana coppia" di radio Bruno hanno guidato la giuria di esperti, composta da Francesca Galafassi di TRC, Gilda Cacciapuoti per il Resto del Carlino di Modena e Paola Ducci per la Gazzetta di Modena, che ha valutato le start up più creative, originali e green progettate dai ragazzi delle scuole modenesi e ferraresi.

"Ritengo importante sostenere questo tipo di progetto che coniuga il regolare percorso scolastico e l’esperienza con una cooperativa, un percorso in parallelo che permette un’aderenza alla realtà rispetto all’apprendimento teorico. Il progetto vede i ragazzi ideatori e noi professori i tutor che li supportano nel rispetto dei tempi e della metodologia proposta per raggiungere l’obiettivo nel migliore dei modi", ha raccontato Sandro Gualdi, professore dell’Itis Leonardo da Vinci di Carpi. I progetti dei ragazzi possono diventare delle vere e proprie start up. "Così come per le passate edizioni, la soddisfazione più grande è entrare nelle scuole, incontrare i ragazzi e affrontare temi fondamentali. Lavorare con le classi con dei veri e propri progetti di impresa ha fatto emergere la grande attenzione da parte loro su tematiche cogenti come la sostenibilità ambientale, la vera emergenza del nostro paese. È un investimento attivo sul nostro futuro", ha dichiarato Catia Toffanello, responsabile del progetto Bellacoopia. Una sfida all’insegna della gioventù per esprimere le loro capacità ideative, innovative e sfidanti.

"Siamo alla Diciassettesima edizione di Bellacoopia e mi auguro che per ragazzi sia stata una bella occasione per mostrare ciò che hanno ideato e realizzato. Si percepisce chiaramente che le idee nascono da un pensiero sentito e un’attenzione genuina", ha affermato Chiara Bertelli, direttrice di Legacoop Estense. Il premio di mille euro è stato aggiudicato alla 4 AE dell’ITIS Leonardo Da Vinci (Carpi) con Emergreen, per l’innovazione tecnologica, una struttura integrata elettronica ed informatica che propone la gestione delle priorità dei semafori per rendere più veloce ed efficiente l’intervento di mezzi di soccorso grazie a un’onda verde. È invece stata ideata dalla 4^ AET dell’Istituto Fermo Corni la start up più sostenibile, Solar-Boost, un sistema refrigerante ad acqua per pannelli fotovoltaici che permette di ridurre sensibilmente lo spreco di acqua. Il premio creatività e cultura digitale è andato alla 4^A del Liceo Carducci di Ferrara che ha presentato il progetto EcoChic Wear per la produzione di linee di abbigliamento utilizzando materiali ecologici, tra cui la canapa biologica e la cera d’api. Non da ultimo, il premio BC Factor per la migliore presentazione scenica è stato aggiudicato alla 4^ AET dell’Istituto Fermo Corni. La scuola di Vignola a causa delle pessime condizioni climatiche (bomba d’acqua) non è riuscita a partecipare.

g. c.