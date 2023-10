Inquilini abusivi, la polizia controlla 78 persone e 42 mezzi

Serata di controllo mercoledì per polizia di stato e polizia locale. I controlli hanno interessato anche alcuni alloggi in affitto, oggetto di esposti in cui era stato segnalato un eccessivo numero di inquilini e movimento anomalo di stranieri nelle ore serali e notturne. Complessivamente sono state identificate 78 persone, di cui 16 cittadini stranieri e controllati 42 automezzi. Predisposti 4 posti di controllo lungo principali arterie stradali per il monitoraggio dei flussi veicolari in entrata ed uscita dalla città.