"Intitolate a Carra la Casa della Comunità"

Intitolare la nuova Casa della Comunità a Vittorino Carra, il politico di Carpi che ha rivestito più a lungo ruoli di rilevanza nazionale e del quale ricorre quest’anno il 35° anniversario della morte. Questo l’appello lanciato da un gruppo di carpigiani di cui si fanno portavoce Pierluigi Castagnetti, parlamentare della Democrazia Cristiana, attualmente presidente della Fondazione Fossoli, Pier Giuseppe Levoni, storico preside carpigiano e Mauro d’Orazi, consigliere comunale e attento conoscitore della storia della nostra città. "Vittorino Carra è stato un autentico servitore della comunità locale – spiega Levoni –. Di questo lungo, complessivo e prezioso servizio a Carpi, ad oggi quale riconoscente concreto e ben visibile segno rimane? Solo l’intitolazione di una piccola strada secondaria di un quartiere dell’estrema periferia cittadina, esclusivamente nota ai pochi residenti. Da anni abbiamo chiesto di individuare un luogo o un edificio davvero idoneo a ricordare degnamente Carra. E reputiamo che la Casa della Comunità appena inaugurata sia la struttura giusta. Quest’anno ricorrono i 35 anni dalla sua morte: il nostro auspicio è che non si lasci passare anche questo anniversario, con un silenzio ingrato e incomprensibile, ossia senza una decisione doverosa, per perpetuare nei concittadini la memoria di servitore della comunità locale, il quale, come nessuno finora, ha pure ricoperto ruoli di livello nazionale". Nato a Carpi nel 1927, Carra è stato deputato al Parlamento per tre legislature, dal 1958 al 1972, lavorando per l’Ufficio di Presidenza della Camera e nelle Commissioni Difesa e Lavori pubblici. Dal 1972 al 1978 ha diretto le sedi Inam provinciali di Modena, Bologna e Milano, prima di diventare Commissario straordinario Enpas, nel 1981 e della Croce Rossa, nel 1987, quando è entrato a far parte anche del Consiglio superiore di Sanità. A Carpi ha fondato nel 1945 la locale sezione della Dc con Nino Bigarelli e Attilio Sacchetti, ed è rimasto in Consiglio per 23 anni, anche nel corso della carriera parlamentare. Fra l’altro ieri la sala riunioni della Casa della Comunità è stata intitolata a Gino Strada e Teresa Sarti, durante la giornata dell’open day che ha visto la presenza delle associazioni e del coro ‘mani bianche’ della scuola Figlie della Provvidenza accompagnato dall’orchestra delle medie Alberto Pio.

Maria Silvia Cabri