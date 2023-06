Intrusione dei ladri in villa Sparita anche una pistola

Furto a Villa Molza nella notte tra martedì e mercoledì, in via Perossaro a San Felice, dove i ladri hanno scoperto e rubato anche una pistola. Ad accorgersi dell’intrusione in villa la pattuglia dei vigilantes de "La Patria", durante la normale ispezione notturna, a cui è affidata la sorveglianza dell’immobile. L’inconsueta manomissione e la porta spalancata dell’ingresso principale è stato l’evidente indizio dell’intrusione rilevata durante il controllo esterno del complesso. A confermare che qualcosa di anomalo si era verificato durante la notte la lunga sosta delle autovetture dei carabinieri fino all’alba di ieri mattina. "I veicoli dei militari dell’Arma e quello dei vigilantes – conferma un testimone residente nei paraggi – hanno sostato a lungo nel vialetto d’ingresso che porta all’abitazione signorile. Il terreno, annesso al complesso disabitato da tanti anni, viene accudito su incarico degli eredi – spiega il vicino – da un agricoltore della zona e la villa sorvegliata dai poliziotti privati". L’abitazione è dotata di allarme, normalmente collegato con la centrale operativa dell’istituto di vigilanza, ma a quanto pare quella notte era inspiegabilmente staccato. L’accesso dei malviventi alla proprietà sarebbe avvenuto dal retro, aggirando l’entrata principale, percorrendo la carreggiata di campagna imboccata da via dell’Olmone, protetti dall’oscurità. Dai controlli sarebbe emersa la preoccupante sparizione della rivoltella.

Pare accertata anche la presenza di altre vecchie armi e delle relative munizioni non rubate. Flavio Viani