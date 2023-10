’Invito all’opera’, si parte. Franchi presenta Fedora

Prendono il via oggi alle 18 nel ridotto del teatro Comunale Pavarotti Freni gli incontri di ’Invito all’opera’, promossi con gli Amici dei Teatri Modenesi.

Susanna Franchi, direttrice del ’Giornale della musica’ e collaboratrice anche di Rai Radio3, presenterà ’Fedora’, l’opera di Umberto Giordano che domani e domenica inaugurerà la nuova stagione lirica. L’opera (che non viene rappresentata a Modena da 28 anni) andrà in scena in un nuovo allestimento con la regia di Pier Luigi Pizzi e la direzione d’orchestra del maestro Aldo Sisillo.

