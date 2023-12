Itinerario tra i presepi nella Valle delle Tagliole. E’ possibile anche votarli

La Valle delle Tagliole diventa Valle dei Presepi in queste festività: sino all’Epifania è stato infatti realizzato un itinerario tra i casolari della zona per ammirare diciotto presepi realizzati da adulti e bambini del luogo. Sarà eventualmente anche possibile votare per il presepe più gradito, utilizzando un’apposita scheda distribuita dalle attività commerciali del posto. L’itinerario parte da Casa Galassini e si dipana a Tagliole centro e nelle borgate di Casa Matteo, Casa Serra, Casa Sotto, Casa Mucci, Pian dei Remi, casa Mordini (con l’olmo di 600 anni) ecc. Due i presepi realizzati solo da bambini. "L’iniziativa – spiegano gli ideatori – è partita dagli stessi abitanti del paese, che sperano in tantissime visite per far conoscere anche le borgate meno note di questa vallata che giunge sino al lago Santo".

Ogni presepe è numerato (vi è anche un’applicazione di Google maps per individuarli tutti) e sarà possibile votare sino al 5 gennaio mattina, con le premiazioni che si terranno poi presso il campo sportivo di Tagliole alle ore 14.30 con una cesta di prodotti locali al vincitore.

g.p.