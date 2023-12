"Jacques Maritain pronta a crescere"

Da sempre la forza della pallavolo modenese non è solo la grande vetrina della serie A1, ma anche l’attività di tante piccole società che a livello giovanile e Regionale svolgono moltissima attività di base: da sempre ci sono società che crescono lavorando sul locale come fa la CSD Jacques Maritain, società del quartiere Madonnina di Modena, intitolata al filosofo e pensatore cattolico francese: "La società è nata ormai quaranta anni fa, conferma Fabio Roccato, Presidente del sodalizio modenese fresco vincitore del Top Volley Club, - prima come società parrocchiale, molto in ambito C.S.I., poi allargando pian piano la propria attività alla Federazione, e dall’anno scorso anche all’UISP: abbiamo 500 tesserati, di cui 350 che fanno volley, ed altri 150 che giocano a calcio in sinergia con Madonnina e Cittadella". Il volley però è il vostro punto di forza: "Direi proprio di sì, abbiamo un settore giovanile importante, affidato alla vulcanica coordinatrice Monia Bompani, e siamo presenti oltre che ai tornei Senior Regionali, anche in tutte le categorie FIPAV e CSI: il nostro fiore all’occhiello però è la Maritain Evolution, un progetto creato proprio da Monia Bompani che raccoglie i bambini del Minivolley e della Motricità, da cui si passa poi alle squadre di categoria". Non è facile trovar spazio per voi a Modena: "Sicuramente, è una grande lotta, svolgiamo attività in due palestre, o dove ci danno spazio, ma nonostante difficoltà, tanti ragazzi e ragazze vengono a giocare con noi perché trovano agonismo, ciascuno al livello che può permettersi, e divertimento." I "grandi" però vi stanno dando grandi soddisfazioni: pronti ad un eventuale salto di categoria?: "Siamo pronti, conclude Fabio Roccato, Presidente della Jacques Maritain, - stiamo crescendo, ma senza pressione, perché le squadre sono composte da atleti del nostro vivaio, su cui abbiamo investito, che sono cresciuti con noi, ed in cui crediamo: se dovesse arrivare la serie C maschile non ci tireremo indietro, ma guardate che anche le ragazze possono arrivarci, e allora…."

Riccardo Cavazzoni