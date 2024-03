’Job Day’ per tutti. Ultimi eventi

Nel mese di marzo, il territorio provinciale di Modena ha accolto una serie di appuntamenti significativi per chi è alla ricerca di lavoro. Grazie alla collaborazione tra Centri per l’Impiego, Comuni e aziende locali, i "Job Day", titolo di queste giornate, che si avviano ormai alla conclusione, rappresentano un’occasione significativa per mettersi in contatto con imprese in cerca di personale. Gli ultimi due eventi nel territorio modenese previsti per questo mese si terranno tra oggi e domani. Oggi 27 marzo, a Vignola, si tiene ’Job4Women’, un evento specificatamente dedicato alle donne in cerca di occupazione. Organizzato dal Centro per l’Impiego di Vignola e di Castelfranco Emilia con il Comune di Vignola, offre l’opportunità di incontrare e prendere contatti direttamente con aziende del territorio. Le donne presenti potranno infatti raccogliere informazioni sulle opportunità di lavoro e di formazione "al femminile" ed essere aiutate dagli operatori del Centro Impiego ad utilizzare gli strumenti più efficaci per cercare lavoro.

Domani a Modena, invece, si tiene una giornata di orientamento dedicata al settore della vigilanza e della sicurezza. L’evento, organizzato dal Centro per l’Impiego di Modena, permetterà di approfondire le possibilità nel settore, in collaborazione con una nota cooperativa di servizi che opera nel nostro territorio. L’incontro si focalizzerà nello specifico sulle figure di Guardie Particolari Giurate e degli Addetti/e alla Custodia, approfondendo l’iter previsto di accompagnamento e di formazione, finanziato dall’azienda, per il rilascio dei titoli necessari. Per partecipare agli eventi è necessario registrarsi online così da non perdere l’opportunità di essere protagonisti del proprio futuro professionale!

Per maggiori informazioni: https://www.agenzialavoro.emr.it/agenda/prossimi-appuntamenti.