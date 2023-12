Junior Finale, Ragazzi terzo colpo. Amichevoli, Cittadella si arrende

Ancora novità di mercato in casa Junior Finale. Dopo gli arrivi dei due svincolati di lusso Pecorari e Pagano, alla corte di mister Luca Molinari ecco il terzo rinforzo Marco Ragazzi, difensore classe ’92 ex Massese Caselle, Centese, San Felice, Alberonese e nelle ultime 4 stagioni al Galeazza. Un tris di nuovi volti con cui i biancazzurri proveranno a risalire la china della classifica di Seconda "H" dove sono noni a +4 sulla zona playout e -7 dalla linea dei playoff.

Cittadella. Tante le amichevoli che si sono giocate in questi due giorni finali del 2023 (dal 7 Eccellenza e Promozione tornano in campo) e nel test più impegnativo la Cittadella capolista di Eccellenza ha ceduto ieri 4-2 sul campo del Corticella terzo in Serie D. I bolognesi passano al 23’ con Bertani che batte Rosa deviando un cross da destra, poco dopo Rosa dice di no a Trombetta, ma il 2-0 arriva con la splendida punizione di Menarini al 30’, poi al 33’ Cudini insacca da pochi passi il tris e prima del riposo Ridolfi accordia insaccando un tiro di Guidone ed è 3-1. Nella ripresa consueta girandola dei cambi: Guidone sfiora il 3-2 che invece segna Martinez a 9’ dalla fine, ma subito dopo Rocchi batte Narduzzo in uscita per il 4-2 finale. Cittadella: Rosa (1’st Narduzzo), Azzi (24’st Veronesi), Aldrovandi (1’st Serra), Caselli, De Lucca (24’st Mondaini); Vernia (1’st Pezzani), Covili (1’st Arati), Caesar Tesa (33’st Bamouni); Malivojevic; Ridolfi (1’st Martinez), Guidone. A disp. Neri, Bandaogo. All. Salmi

Le altre. Nelle gare di venerdì Sanmichelese-Consolata 4-0 (doppietta di Fugallo, reti di Gorzanelli e Bylyshi), Cavezzo-Campagnola 1-1 (rete di casa di Hoxha), Fiorano-Consolata 11-0, Nextegn-Atletico Spm 2-1 (doppietta di Pacilio e per gli ospiti rete di Richeldi), Sammartinese-Fabbrico 1-3 (Zogu per i neroverdi locali). Nelle gare di ieri Cdr Mutina-La Pieve 3-0 (50’ Gualdi, 63’ Corbelli, 78’ Panzanato), San Felice-Alberonese 0-0, Formigine-Formigine Juniores 3-1 (Zito, Andrea Caselli, Binini).

d.s.