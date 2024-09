Kerakoll, arrivano due nuovi manager

Kerakoll Group annuncia la nomina in ruoli chiave di due nuovi manager, che contribuiranno a rafforzarne la struttura organizzativa. Nuovo Chief Financial Officer (CFO) sarà Ezechiele Galloni, che avrà la responsabilità delle aree amministrazione, finanza, controllo di gestione, business planning, tesoreria e legale mentre Gabriele Retucci viene chiamato ad assumere la carica di nuovo Chief Marketing Officer (CMO), con la responsabilità dell’area marketing. "L’arrivo di Ezechiele e Gabriele rappresenta un significativo rafforzamento della squadra di vertice. Le loro competenze e la loro esperienza internazionale – ha detto Marco Zini, CEO di Kerakoll - sono perfettamente in linea con i nostri obiettivi di crescita e innovazione". Il nuovo CFO Galloni porta con sé un’esperienza ventennale nel settore industriale e finanziario: laureato in economia aziendale alla Bocconi, con un master in Amministrazione, Finanza e Controllo presso Unimore, ha iniziato la sua carriera in Snap-on ricoprendo poi posizioni di rilievo in SPAL, Lincotek e FAAC Technologies. Retucci, ingegnere edile, vanta invece un ricco percorso professionale nel marketing e nelle vendite in Hilti.