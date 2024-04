"La banda Rulli Frulli al cospetto del Papa"

Piazza San Pietro e il Palazzo delle Nazioni Unite sono i prossimi palcoscenici della Banda Rulli Frulli e dei Rulli Food di Finale Emilia, quell’esperienza nata nel 2010 all’interno della Fondazione Scuola di Musica Carlo e Guglielmo Andreoli con l’obiettivo ambizioso di creare una banda che suonasse percussioni autocostruite riciclando materiali di scarto, composta da ragazzi e ragazze di età diverse e con diverse disabilità. Oggi quell’originario nucleo raccoglie attorno a sé una ottantina di giovani e adulti diversamente abili entrati in dialogo tra loro e con gli altri attraverso la musica e non solo, ottenendo risultati straordinari sul piano delle performance raggiunte e dello spettacolo. Ovunque si sono esibiti hanno suscitato emozioni, entusiasmo e partecipazione, nonché ammirazione. E’ accaduto per la visita del Presidente Sergio Mattarella venuto nel maggio 2022 ad inaugurare la loro Stazione Rulli Frulli e Astronave Lab a Finale Emilia ed è accaduto per Papa Francesco, davanti al quale si esibiranno per la terza volta (la prima nel 2017 dopo il terremoto e la seconda nel 2018 ai Circo Massimo) giovedì 25 aprile in occasione dell’evento "A braccia aperte" promosso dalla Azione Cattolica, un appuntamento che porterà a Roma oltre 50.000 persone, provenienti da tutte le diocesi d’Italia per ascoltare la parola del Santo Padre, pregare e fare festa. "Noi Rulli Frulli saremo là ad aprire e chiudere la giornata – racconta il direttore della Stazione Rulli Frulli Federico Alberghini - con tutti gli 80 ragazzi. Partiremo il giorno prima con tutti i genitori, la grande famiglia Rulli Frulli, che si sposterà in 150 da Finale. Sarà un momento di festa anche per tutti i ragazzi". Il successo riscosso dalla banda, che ha contribuito enormemente in questi anni con la sua simpatia a fare cadere il resistente muro di diffidenza e pregiudizi sociali attorno alla disabilità, è stata il motore di tanti altri progetti professionali di inclusione, dalla falegnameria alla produzione alimentare con la gestione di un ristorante e con RulliFood, nato a ottobre 2023 per la produzione alimentare a supporto del ristorante, diventato oggi laboratorio di produzione con punto vendita. E presto, il 12 giugno, questo laboratorio approderà su invito della ministra per la disabilità Alessandra Locatelli a New York, dove in occasione della conferenza mondiale sui diritti delle persone con disabilità proporrà ai partecipanti una specialità gastronomica tipica emiliana. "Io credo che questi risultati siano il frutto di anni di passione", conclude Alberghini.

Alberto Greco