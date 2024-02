La Calata, il teatro è un appuntamento al buio

Come un appuntamento (teatrale) al buio, un invito rivolto a spettatori curiosi e aperti alla sorpresa e alla novità, torna anche quest’anno "La Calata", il progetto ideato dall’associazione Casa dello spettatore di Roma in collaborazione con Ater Fondazione. In pratica, chi si iscriverà all’iniziativa avrà la possibilità di assistere a uno spettacolo, nel weekend del 16 e 17 marzo: ma sarà la sorte a decidere il luogo e il genere dell’evento a cui ognuno verrà indirizzato. "La Calata – viene spiegato – permette a spettatori e spettatrici di tutte le età di trasformarsi in reporter per una sera e andare alla scoperta di teatri o di generi che magari non si conoscono, insieme ad altri appassionati, pure provenienti da altri luoghi ed esperienze. Un modo per vivere e raccontare la ‘vita’ culturale delle città". Chi magari è più appassionato all’opera potrà godersi un titolo di prosa, o chi invece frequenta prevalentemente i teatri ‘classici’ potrà sorprendersi in una sala d’avanguardia.

La partecipazione è totalmente gratuita, fino all’esaurimento dei posti disponibili. Per iscriversi occorre inviare una email (entro il 29 febbraio) a lacalata@casadellospettatore.it. Martedì 5 marzo alle 18 al teatro Laura Betti di Casalecchio di Reno avverrà l’estrazione a sorte degli spazio di destinazione, degli spettacoli e degli eventi. L’iniziativa toccherà 12 Comuni fra le province di Bologna e Modena: nel nostro territorio riguarderà sia il capoluogo che i teatri di Nonantola, Bomporto, Concordia e Carpi. Presso Drama Teatro, in via Buon Pastore, per esempio, andrà in scena "Diario di un dolore" di Francesco Alberici, dal libro di Lewis. Gli spettatori potranno confrontarsi con gli altri partecipanti anche tramite un gruppo Whatsapp: al termine potranno raccontare la loro esperienza per un dossier speciale.

s. m.