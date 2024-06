La carica del neo sindaco: "Sarà un nobile compito, partiremo con slancio"

"Ora termina il periodo tanto lungo quanto emozionante ed entusiasmante della campagna elettorale e inizia quello dell’amministrazione". Queste le prime parole a caldo del neo sindaco di Carpi, Riccardo Righi. "Non ho mai avuto dubbi sul fatto che la nostra coalizione fosse capace di interpretare il sentimento della città. Con questa certezza – prosegue Righi – abbiamo affrontato le primarie che ci hanno permesso di conoscere ancora di più i sogni e i bisogni della nostra comunità. E non parlo solo della nostra comunità politica, parlo di tutta la città. Quello che ha vinto è la partecipazione che si è venuta a confermare anche in questa campagna elettorale dove il risultato è tutto in mano a una politica tra la gente, nella capacità di ascoltare le persone e di fare soprattutto squadra". Aggiunge poi il neo sindaco: "Prima di partire con slancio voglio ringraziare tutti quelli che hanno lavorato in questi mesi, nella coalizione nata intorno al PD, partito che ha fatto da perno, da traino, e nei ruoli più diversi, anche con un semplice consiglio o una critica costruttiva, perché si potesse realizzare questo meraviglioso percorso di democrazia. Grazie a tutte le liste che mi hanno sostenuto, ai rappresentati, ai 152 candidati, a tutti i cittadini e le cittadine che mi hanno dato quella fiducia che da domani (oggi per chi legge, ndr) sarà restituita con il duro sforzo non soltanto mio ma di tutte le persone che credono in questa idea di città. Ma ovviamente un messaggio va anche a tutti coloro che non hanno condiviso questa visione: ora parte l’amministrazione e da sindaco mi farò carico di tutti quelli che sono i problemi e le esigenze anche di coloro che non mi hanno votato. Il compito più nobile dell’amministratore è quello di interpretare, lo ripeto, i sogni e i bisogni, il desiderio di equità, di sviluppo sostenibile, di serenità nella sicurezza e nella salute di tutti i cittadini di Carpi". "Siamo orgogliosi e soddisfatti del percorso che abbiamo fatto – interviene Annalisa Arletti, candidata del centro destra -. Come centro destra abbiamo realizzato il miglior risultato della storia e questo ci riempie di gioia. Anche rispetto a cinque anni fa i numeri ci dicono che siamo cresciuti (32% rispetto al 27%). Fratelli d’Italia rimane il secondo partito e accorcia le distanze rispetto al PD. Il nostro capolista prende molte più preferenze del partito di maggioranza e questo è sintomo di grande radicamento sul territorio. Auguro a Righi buon lavoro, noi saremo l’opposizione in Consiglio comunale, ruolo che svolgeremo con serietà e competenza".

Entreranno in consiglio: Arletti, Carletti, Casolari, Boccaletti, Cortesi, Fieni (Fd’I), De Rosa (FI), Bonzanini (Lega) e Medici.

Maria Silvia Cabri