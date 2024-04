La cerimonia in via Zurlini. La sede degli "Amici del cuore" intitolata a Gianni Spinella

La sede dell’associazione ‘Gli amici del cuore’ di via Zurlini a Modena è stata intitolata ieri mattina al primo e storico presidente Gianni Spinella (foto a destra), deceduto il 10 febbraio dello scorso anno. Tra le autorità, erano presenti per l’occasione il sindaco Gian Carlo Muzzarelli, il senatore Stefano Vaccari, il direttore generale dell’azienda Ospedaliero Universitaria, Claudio Vagnini e il direttore del distretto sanitario di Modena, Andrea Spanò. Conosciutissimo in città, Spinella ha dedicato una vita intera alla salute e alla prevenzione delle malattie cardiovascolari. Fondatore dell’associazione ‘Gli amici del Cuore’, sorta a Modena nel 1993, è stato anche presidente di ‘Conacuore’, il coordinamento che raccoglie l’adesione di numerose associazioni che sul territorio nazionale condividono la prevenzione del rischio cardiovascolare, la lotta alla morte cardiaca improvvisa e la promozione di sani stili di vita. "È stato un momento importante – spiega la presidente de ‘Gli amici del Cuore’ di Modena, Marilena Campisi – che ci ha permesso di rendere omaggio a un uomo straordinario. Spinella è stato il punto di riferimento assoluto della nostra associazione ed è stato capace di offrire impulsi notevoli sul tema della prevenzione anche a livello nazionale. Fu proprio lui a volere la legge 120 del 2001, che consentiva l’uso del defibrillatore semiautomatico in sede extraospedaliera anche ai ‘laici’, ovvero al personale sanitario non medico. Da quel momento, la situazione giuridica si è evoluta fino ad arrivare alla svolta del 2021, che ha previsto l’installazione di questi macchinari nei luoghi pubblici, consentendone l’uso a tutti. Tra le tante iniziative promosse da Spinella, ricordiamo anche il grande contributo alla lotta contro il fumo sia attivo che passivo.

Da più di 30 anni "Gli Amici del Cuore" si batte sul territorio di Modena e provincia per la prevenzione del rischio cardiovascolare. I tre indirizzi prioritari dell’associazione, che attualmente conta una sessantina di volontari, sono prevenzione, in particolare quella primaria, miglior cura possibile e promozione della ricerca per l’innovazione.

Tra le iniziative messe in campo, si annoverano la celebre raccolta fondi ‘Le noci del cuore’, per finanziare prevenzione e ricerca nel campo delle malattie cardiovascolari; ancora, progetti di educazione alla salute e alla sicurezza realizzati nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado e iniziative di prevenzione con controlli di massa per la misurazione gratuita di colesterolo glicemia, trigliceridi e pressione arteriosa e contestuali consulenze di cardiologi e dietologi.

Jacopo Gozzi