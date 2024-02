La commissione regionale approvava il restauro della Torre Borgo

La Commissione congiunta regionale approva il progetto di ricostruzione e restauro della storico complesso Torre Borgo. Il via libera consente ora di avviare la progettazione esecutiva che richiederà 90 giorni di tempo, trascorsi i quali si dovrà esprimere la Commissione congiunta istituita dal commissario delegato. Ottenuto questo parere favorevole si procederà a indire la gara d’appalto per l’affidamento dei lavori. L’importo complessivo previsto per la ricostruzione dell’edificio di via Terrapieni, 114 è di 880mila euro di cui 800mila finanziati dal commissario delegato alla Ricostruzione nell’ambito del Piano delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali conseguente ai sismi del 2012. Incaricato di redigere il progetto è l’architetto Davide Calanca. Si spera che i lavori possano cominciare nel 2025 e concludersi nell’arco di meno di 18 mesi. "Stiamo finalmente cominciando a raccogliere i frutti del nostro lavoro. La ricostruzione – dice il sindaco Michele Goldoni - è un percorso complesso, che covid, aumenti smodati dei prezzi, crisi e guerre hanno complicato ancora di più. Ma non ci siamo mai scoraggiati e di questo devo ringraziare anche tutti i nostri collaboratori che non ci hanno mai fatto mancare il loro impegno, pur tra tante difficoltà. Adesso il nostro obiettivo, che è quello di riconsegnare alla comunità la memoria tangibile della propria storia attraverso il recupero dei principali edifici pubblici cittadini, è più vicino".

al.b.