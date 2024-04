La ’corona’ di Mary of Modena al Santuario

È stata presentata ieri, ai giornalisti e agli storici, presso il Santuario di Fiorano, la copia ricostruita della Corona indossata da Maria Beatrice d’Este (Mary of Modena), la principessa modenese divenuta Regina (consorte) d’Inghilterra (1685/1689) e l’ultima cattolica sul trono. Si tratta della presentazione nazionale della corona, l’altra copia (l’originale è andata distrutta) è conservata invece nella Tower London di Londra dove sono conservate i gioielli della corona. Il manufatto è stato realizzato a mano da Lucia Vincenzi, artigiana di Finale, artista, costumista e creatrice di copricapi a livello nazionale. Per volontà di Don Roberto, Parroco di Fiorano e rettore del Santuario Diocesano, sono state esposte in parallelo anche le corone d’oro con le quali viene solennizzata l’immagine della Beata Vergine del Castello. Tra le autorità presenti, Don Riccardo Fangareggi in rappresentanza della Diocesi Nonantolana e e Claudio Casolari, Presidente Proloco Sassuolo. L’iconico oggetto rappresenta la storia di una delle donne di casa d’Este più importanti, Maria Beatrice andata in sposa, all’età di 16 anni, a Giacomo II Stuart. Il momento più suggestivo è stata la benedizione della sua corona preceduta dall’intervento del cerimoniere Gabriele Imperato, esperto di Cerimoniale, che ha spiegato la storia della corona dal punto di vista non materiale bensì spirituale oltre al collegamento della corona di Gesù Cristo ai giorni nostri. "Il progetto unisce le competenze di Laura Corallo Presidente di Viceversa Aps e le mie – spiega Laura Rebuzzi, Presidente Associazione turistica e culturale BB Emilia Romagna.ER e proprietaria del copricapo – dando vita ad un progetto di tipo storico, artistico, turistico, economico, commerciale e imprenditoriale che potesse essere di interesse nazionale e internazionale fruibile da tutti e che possa offrire il legame con la realtà attuale. Un ringraziamento speciale a Tina de Falco che ha dato lo spunto di presentare il manufatto nel Santuario fioranese eretta da Francesco I, nonno della regina".

Nel mese di maggio la corona di Maria di Modena sarà esposta al pubblico nel mese di maggio ( domenica 12 e 19) nella cappella Messori. In seguito la corona inizierà il tour nelle località del territorio emiliano: nel periodo estivo il Castello di Montecuccolo a Pavullo, gestito dall’Associazione Terra e Identità mentre nel mese di ottobre, ricorrenza del compleanno, nel Palazzo Ducale di Modena che ospita l’Accademia Militare e dove Maria ha visto i natali il 5 ottobre 1658 . Il tour proseguirà nella regione Veneto.

l.c.