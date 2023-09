La denuncia di una giovane: "Mi hanno picchiata e molestata sessualmente"

Picchiata, presa brutalmente a pugni e forse molestata sessualmente, allmeno stando a quanto riferito dalla vittima. È quanto sarebbe accaduto in un comune del distretto ceramico nella notte tra mercoledì e giovedì ad una ragazza di circa 30 anni residente nello stesso comune. La giovane infatti, soccorsa dai sanitari del 118 intorno alle 3 di mercoledì notte, ha denunciato di essere stata aggredita da uno sconosciuto che avrebbe anche abusato di lei. Il condizionale è d’obbligo, dal momento che su quello che pare essere l’ennesimo e grave episodio di violenza contro una donna, sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri intervenuti sul posto. I contorni della vicenda sono quindi ancora da ‘ricostruire’ ma la ragazza, trasportata al Policlinico, avrebbe comunque riportato contusioni ed ecchimosi per 10 giorni di prognosi. La giovane sarebbe stata poi inserita nel percorso ‘protetto’ per valutare eventuali segni di violenza sessuale. Non è chiaro neppure dove sia avvenuto l’episodio: se in strada o all’interno di un’abitazione. Le indagini sono appunto in corso ma certi sono i segni riscontrati sul corpo della presunta vittima di violenza. La 30enne ha raccontato agli inquirenti intervenuti di essere stata aggredita da un uomo che non conosceva, di cui avrebbe poi fornito una chiara descrizione. Al termine della violenza il presunto autore si sarebbe allontanato facendo perdere le proprie tracce.