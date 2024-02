Prosegue a Modena, nei luoghi di aggregazione come polisportive e supermercati, la distribuzione dei sacchi gialli e azzurri per la raccolta differenziata porta a porta. Anche a febbraio, ogni sabato mattina dalle 9 alle 13, saranno infatti attivi gli infopoint allestiti dal Gruppo Hera.

Il 3 febbraio (supermercato Conad Modena Est in via Beethoven 60, Polisportiva San Faustino in via Wiligelmo 72), il 10 febbraio (Bocciofila Treolmese in strada Barchetta 411/B, Polisportiva Sacca in via Paltrinieri 80), il 17 febbraio (Circolo Arci Marzaglia Vecchia in strada Chiesta Marzaglia 85, Croce Blu in via Giardini 481), il 24 febbraio (Polisportiva Gino Nasi in via Tarquinia 55, Polisportiva Forese Nord in strada Albareto 568).