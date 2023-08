La Fattoria del Parco di Maranello: Casa per le Persone Fragili A Gorzano, nella struttura nota come 'Fattoria del Parco', sono iniziati i lavori di rigenerazione per trasformarla in un innovativo esempio di 'social housing'. Verranno creati sei alloggi e spazi comuni per persone fragili e in difficoltà. Un investimento di 1 milione e 20mila euro cofinanziato dalla Regione.