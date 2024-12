La festa è diffusa. Tanti eventi per il Capodanno

Mongolfiere, teatro, performance, spettacoli, installazioni, musica, dal centro storico alle frazioni, passando per cinema e quartieri, con un programma per tutti i gusti e tutte le età. E’ un Capodanno nuovo quello proposto per ‘salutare’ il 2024: "Non più un unico grande evento in piazza - afferma il sindaco Riccardo Righi – ma una grande festa diffusa tra centro storico, quartieri e frazioni e via libera alla riscoperta dei nostri istituti culturali da rileggere da una nuova prospettiva". Tre gli istituti coinvolti, il Teatro, il Castello dei Ragazzi e Palazzo Pio. "Questo Capodanno è all’insegna di Carpi, del suo patrimonio storico-artistico e della sua anima rinascimentale – prosegue Giuliano Albarani, assessore alla Cultura -. Abbiamo messo al centro il Palazzo dei Pio che torna ad essere vissuto come al tempo del principe Alberto Pio: una corte rinascimentale in cui si tenevano feste e banchetti. Ogni sala potrà essere fruita in modo libero e gratuito dal pubblico, e verrà animata da forme di intrattenimento differente. Dai selfie nella Sala dell’amore, ai danzatori volanti, dai musici alle degustazioni, mentre nei corridoi maghi e giocolieri interagiranno col pubblico". In teatro si terrà lo spettacolo, già esaurito, degli Oblivion, mentre in Sala Cervi, dalle 21.30, i bambini e le loro famiglie potranno assistere a ‘L’Omino dei sogni’ performance di marionette. A inaugurare la serata, in centro storico, dalle 21, sarà una parata di Mongolfiere giganti piene di luci, colori e musica che inviterà i presenti a salire le scale del castello: come ‘evento eccezionale’, per salutare il nuovo anno da una prospettiva assai insolita, riapre il terrazzino affacciato sulla piazza, sotto alla Torre dell’Orologio, fruibile dalla cittadinanza. Alle 23.30 tutti in piazza Martiri per assistere "al count down che verrà proiettato con un gioco di luci sul castello - sottolinea l’assessore alla promozione turistica, Paola Poletti -. Abbiamo pensato ad un capodanno ‘3D’, ossia ‘diffuso, differente e differenziato’ grazie al coinvolgimento dei cinema Corso, Eden e Space City che proietteranno film adatti alle famiglie fino alle 23.30 per consentire a tutti di partecipare al conto alla rovescia in attesa del 2025 in piazza e curato da Carpi Lab e all’adesione dei circoli Arci e Ancescao che proporranno spettacoli adatti a tutte le età nei loro spazi". A portare la musica in centro ci penseranno invece Nonno Pep e Bar Dorando con dj set fino alle 2 del mattino. Per il programma di Capodanno l’Amministrazione ha speso 75mila euro (comprensiva anche dei 13.500 euro di contributo ai circoli) contro i 93mila del 2023.

Maria Silvia Cabri