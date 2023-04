La Fiera Campionaria apre i cancelli

Oggi alle 10 aprono i cancelli della Fiera Campionaria di Modena. Oltre ai tradizionali spazi espositivi commerciali, con tante proposte per la casa, il food, l’artigianato, il giardinaggio e l‘oggettistica d’arte, i visitatori potranno godere di tanti momenti di svago. Da non perdere, lo Sport Village un ampio spazio, organizzato in collaborazione con il Coni, in cui si punta a far conoscere e provare, con l’aiuto di istruttori federali, diverse discipline sportive, evidenziando l’importanza dell’attività fisica sin dalla giovane età. Si potrà scegliere tra specialità più note, come il ciclismo, e altre, meno praticate ma altrettanto divertenti e stimolanti, come il baseball, la scherma e la laser run, la pesca sportiva e le attività subacquee, il rafting, il volo a vela, la guida di quad e moto elettriche, il pugilato e persino il lancio delle asce e dei coltelli. Sempre oggi i più piccini potranno divertirsi con i giochi, di una volta e i laboratori per costruire coloratissime trottole.

Nel pomeriggio, alle 16, la cerimonia d’inaugurazione, a cui saranno presenti tra gli altri il presidente della regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli. Subito dopo prenderà il via la presentazione di opere editoriali presso lo spazio Librinfiera. Si parte con il divertente e utile calendario Tìn bòta, in dialetto modenese e italiano, che ogni giorno regala un proverbio o un modo di dire frutto della saggezza popolare geminiana. Si prosegue alle 18 con un ospite d’eccezione, Sergio Meda, curatore de ’Il mio Coppi’ di Mario Fossati. Una raccolta di articoli del più noto biografo, grande amico e confidente del Campionissimo. Infine, da non perdere, per gli amanti del cabaret, dalle 18.30 ’Il Meglio del Festival della comicità’, sapiente distillato della manifestazione ideata da Riccardo Benini, che al Radio Stella Village, condurrà anche lo spettacolo. In esposizione, nello spazio dedicato ai libri, una moto unica progettata dal ’Michelangelo’ delle due ruote Massimo Tamburini. È stata guidata in pista a Fiorano da Michael Schumacher.