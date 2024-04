La Liberazione di Vinicio e di Brondi & friends

La festa della Liberazione si veste di musica e di grandi protagonisti. A Villa Sorra, presso Castelfranco Emilia, giovedì 25 aprile alle 16 si rinnoverà l’appuntamento con "La radici e le ali" che vedrà alla ribalta Vinicio Capossela (nella foto) con il quartetto d’archi composto da Raffaele Tiseo, Nicoletta Bassetti, Silvia Ricciardi e Daniela Savoldi: con i suoi brani immaginifici, il cantautore celebrerà la libertà dell’uomo e la liberazione dal fascismo e da ogni schiavitù. Ingresso gratuito, a partire dalle 14: in caso di maltempo l’iniziativa si terrà al teatro Dadà.

Vasco Brondi è il coordinatore artistico di "Costellazione 25 aprile", evento di musica e letteratura dalle 16.30 di giovedì in piazza Martiri a Carpi. Si partirà con il concerto di Nada, accompagnata da Andrea Mucciarelli alla chitarra. Quindi il palco passerà a Brondi che nel suo live ospiterà, oltre a Nada, anche Dario Brunori, Francesca Michielin, Massimo Zamboni, Silvia Ballestra e Paolo Cognetti. Anche questa maratona musicale sarà a ingresso libero: si potrà accedere a piazza Martiri a partire dalle 15.30. Intanto, mercoledì 24 alle 18.30 all’auditorium della corale Rossini a Modena (via Borri 30) si potrà assistere al concerto degli allievi della masterclass che il celebre tenore Chris Merritt terrà da oggi in città.

s.m.